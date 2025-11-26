Grande Fratello Omer a Jonas | Non usare Rasha per farmi fuori dal gioco

Omer dice di aver visto atteggiamenti ambigui da parte di Jonas, che secondo lui userebbe Rasha per farlo ingelosire. Jonas nega con forza: la distanza tra i due è sempre più incolmabile. Il rapporto tra Jonas Pepe e Omer Elomari è stato al centro della puntata di lunedì 24 novembre del Grande Fratello. Simona Ventura ha chiamato i due coinquilini in studio, dove hanno dimostrato chiaramente che le divergenze tra di loro sono destinate a rimanere tali fino alla fine della diciannovesima edizione del reality. Oggi fra i due c'e' stato un nuovo faccia a faccia al bordo della piscina. Le percezioni di Omer: Jonas sta usando Rasha per farlo fuori Il tono di questa discussione è stato molto più pacato rispetto alla precedente, quando tra Pepe ed Elomari si era sfiorata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Omer a Jonas: "Non usare Rasha per farmi fuori dal gioco"

