Grande Fratello Mattia affronta Anita | Con la tua nomination mi hai infastidito Non sei nessuno per VIDEO

Comingsoon.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deluso e amareggiato per la nomination ricevuta da Anita durante l'ultima diretta del Grande Fratello, il giovane Mattia Scudieri ha deciso di affrontarla e chiarirle la sua posizione. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello mattia affronta anita con la tua nomination mi hai infastidito non sei nessuno per video

© Comingsoon.it - Grande Fratello, Mattia affronta Anita: "Con la tua nomination mi hai infastidito. Non sei nessuno per..." (VIDEO)

News recenti che potrebbero piacerti

grande fratello mattia affrontaGrande Fratello, Mattia affronta Anita: "Con la tua nomination mi hai infastidito. Non sei nessuno per..." (VIDEO) - Deluso e amareggiato per la nomination ricevuta da Anita durante l'ultima diretta del Grande Fratello, il giovane Mattia Scudieri ha deciso di affrontarla e chiarirle la sua posizione. Segnala comingsoon.it

grande fratello mattia affrontaMattia e Grazia ai ferri corti al Grande Fratello 2025/ Lei offesa da una frase; cosa ha detto Scudieri - Sempre più ai ferri corti tra Mattia e Grazia al Grande fratello 2025: una frase di Scuderi scatena la rabbia della Kendi. ilsussidiario.net scrive

grande fratello mattia affrontaGelo nella Casa del Grande Fratello: il comportamento di Mattia fa infuriare Grazia - L’ultima puntata del Grande Fratello ha portato in diretta momenti di forte tensione tra i concorrenti. Segnala quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Mattia Affronta