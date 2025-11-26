Grande Fratello Anita fuori controllo | nessuno si aspettava questa reazione

Al Grande Fratello uno scherzo innocente scatena una reazione fuori controllo: quello che è successo tra Giulia Soponariu e Anita Mazzotta nella Casa è davvero clamoroso. Ecco i dettagli! Cosa succede quando uno scherzo innocente finisce per scatenare una tempesta emotiva? Dentro la Casa del Grande Fratello 2025, le emozioni si tagliano col coltello. Giulia Soponariu, appena incoronata prima finalista, decide di movimentare la serata con una provocazione in pieno stile: durante la cena, tra una risata e l’altra, annuncia di voler dire addio ai turni di pulizia, alla cucina, e reclama un armadio tutto per sé. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Grande Fratello, Anita fuori controllo: nessuno si aspettava questa reazione

Contenuti che potrebbero interessarti

Grande Fratello. . Omer su Jonas: "È lui che ha parlato male di me" #GrandeFratello Guarda il video completo: https://mdst.it/Il-pensiero-di-Omer - facebook.com Vai su Facebook

Le considerazioni di Jonas: “Io e Omer non ci stiamo simpatici” #GrandeFratello Vai su X

Grande Fratello, Anita si vanta con Jonas di aerei e applausi da fuori, fan: 'Poveraccia' - Le telecamere hanno ripreso Anita mentre faceva notare a Jonas che, secondo lei, in studio sarebbe stato applaudito più di Omer ... Si legge su it.blastingnews.com

Grande Fratello, uno scherzo di Giulia Soponariu fa scattare Anita Mazzotta: caos in casa! - Giulia Soponariu ha fatto uno scherzo ai concorrenti del Grande Fratello ma Anita Mazzotta la prende malissimo. Scrive comingsoon.it

Grande Fratello, i primi dubbi di Anita Mazzotta sul futuro con Jonas Pepe: “Fuori è difficile” - Anita Mazzotta ha mostrato le prime preoccupazioni riguardanti il futuro della relazione con Jonas Pepe dopo il Grande Fratello. Da mondotv24.it