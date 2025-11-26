Grande Fratello 2025 | scherzo di Giulia Soponariu e Anita Mazzotta perde il controllo

La Finale del Grande Fratello è vicina e la pressione si vede in ogni gesto. La proclamazione di Giulia Soponariu come prima finalista ha acceso aspettative e rivalità. In questo clima, uno scherzo “di ruolo” si trasforma in miccia. Anita Mazzotta, reduce da critiche sulla sua personalità e turbata da un aereo che la invitava a “stare attenta”, reagisce male. La serata scivola in un confronto duro, poi in un chiarimento. Restano però ansia, stanchezza e il sentore che, in Casa, qualcuno parli troppo e non sempre alla luce del sole. Quanto guadagna Simona Ventura per condurre il GF Grande Fratello 2025 verso la Finale: nervi tesi e strategie scoperte. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

