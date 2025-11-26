grammatica e orrori sette italiani su dieci bocciati strage di congiuntivi apostrofi e pronomi

Sette italiani su 10 bocciati in grammatica. Strafalcioni da Oscar e convinzioni infondate fan sì che oggi quasi 7 italiani su 10 (68%) litigano con la grammatica e commettono errori inquietanti nello scritto, ma anche nel parlato. Una problematica che secondo gli esperti è anche frutto dell’abuso di internet e dell’uso di neologismi e anglicismi; che hanno reso gli italiani incapaci di scrivere e di formulare a volte un ragionamento sensato nel proprio idioma. “Qual’è”, “pultroppo”, “propio”, “avvolte”, “al linguine” senza dimenticare gli imperdibili “c’è ne” e “c’è né”: gli errori degli italiani variano dall’apostrofo (62%), al congiuntivo (56%) passano per la declinazione dei verbi (50%) e la punteggiatura (52%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

