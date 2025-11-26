Graduatorie per le supplenze GPS aperte a gennaio trattativa al ministero | cosa cambia per i docenti precari

Nelle prossime settimane si terrà un tavolo tecnico per decidere se anticipare l’apertura delle GPS. Secondo quanto raccolto da Fanpage, per gli insegnanti sarà possibile indicare con riserva l’incarico che si sta svolgendo nell’anno scolastico ancora in corso ai fini del punteggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Graduatorie per le supplenze aperte a gennaio, la trattativa al ministero: cosa cambia per i docenti precari - Nelle prossime settimane si terrà un tavolo tecnico per decidere se anticipare l’apertura della GPS. Lo riporta fanpage.it

Aggiornamento Graduatorie GPS 2026: informativa del Ministero ai sindacati, ecco tutte le novità - Nel 2026 ci sarà l'aggiornamento delle GPS e il Ministero dell'istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza della nuova Ordinanza che regolerà le graduatorie. ticonsiglio.com scrive

Supplenze GPS 2025/26: Aggiornamenti sulle Classi di Concorso Esaurite - Scopri le ultime notizie sulle Classi di Concorso Esaurite nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il 2025/26. Scrive informazionescuola.it