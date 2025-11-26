Graduatorie ATA | non si può cambiare provincia al momento dell’inserimento in I fascia Il quesito
Quando si avvicina la soglia dei 24 mesi di servizio, molti collaboratori scolastici iniziano a valutare un possibile trasferimento di provincia per l’inserimento nella graduatoria ATA di I fascia. La questione si pone soprattutto per chi ha svolto servizio in una regione diversa da quella in cui vorrebbe stabilizzarsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
