Graduatorie ATA | non si può cambiare provincia al momento dell’inserimento in I fascia Il quesito

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si avvicina la soglia dei 24 mesi di servizio, molti collaboratori scolastici iniziano a valutare un possibile trasferimento di provincia per l’inserimento nella graduatoria ATA di I fascia. La questione si pone soprattutto per chi ha svolto servizio in una regione diversa da quella in cui vorrebbe stabilizzarsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Personale Ata, come entrare in graduatoria provinciale 24 mesi o in terza fascia per fare supplenze nelle scuole - Sono tantissimi i giovani diplomati o anche laureati che ci chiedono come possono fare ad entrare nelle graduatorie provinciali del personale Ata o anche nelle graduatorie di Istituto di terza fascia ... Come scrive tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Graduatorie Ata Pu242 Cambiare