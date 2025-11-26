GPS 2026-2028 riunione decisiva al Ministero | ecco cosa si è deciso SPECIALE con Pizzo Uil Scuola Rua

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riunione decisiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo l'aggiornamento delle GPS per il biennio 2026-2028. Incontro tra rappresentanti ministeriali e organizzazioni sindacali. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza uno spazio informativo. In collegamento Paolo Pizzo (Uil Scuola Rua). Conduce Andrea Carlino. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

