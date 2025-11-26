Gorizia ritrova Basaglia per raccontare rivoluzione che cambiò la salute mentale
(Adnkronos) – Gorizia, nell'anno in cui è Capitale europea della Cultura 2025 condivisa con Nova Gorica, si impone sulla scena internazionale come uno dei nuovi poli della fotografia mondiale. Tre grandi mostre, oltre venti autori coinvolti e più di trecento scatti compongono un progetto espositivo senza precedenti per ampiezza e visione, distribuito tra lo Spazio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Nel settembre 1947 Gorizia si ritrova divisa: il centro all’Italia, gran parte del contado alla Jugoslavia. Una linea arbitraria separa famiglie, campi e cimiteri. La camminata storico narrativa LINEB. Living Beyond Border raccoglie le voci di chi visse quel confine. - facebook.com Vai su Facebook
Gorizia ritrova Basaglia per raccontare rivoluzione che cambiò la salute mentale - Gorizia, nell'anno in cui è Capitale europea della Cultura 2025 condivisa con Nova Gorica, si impone sulla scena internazionale come uno dei nuovi poli della fotografia mondiale. Scrive adnkronos.com