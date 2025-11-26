Gonorrea&Co stanno tornando e colpiscono tutte le fasce di età in particolare i 50enni

I n breve si chiamano ITS e sono le Infezioni Sessualmente Trasmesse, ovvero tutte quelle malattie diffuse con i rapporti sessuali. Negli ultimi anni tanto in Italia quanto in Europa si è verificato un aumento di queste infezioni. In particolare, come dimostrano i dati resi noti dalla Simast, Società Interdisciplinare per lo studio delle Malattie Sessualmente Trasmissibili, la gonorrea è al primo posto. Dal 2023 a oggi sono stati evidenziati 97mila casi in tutta Europa, rispetto ai 70 mila degli ani precedenti. Un incremento che ha coinvolto anche l ’Italia, dove sono in aumento anche sifilide e clamidi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

