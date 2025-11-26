Golpe in Guinea-Bissau arrestato presidente Embaló | militari impongono coprifuoco
(Adnkronos) – In Guinea Bissau i militari "hanno scoperto un piano di destabilizzazione in atto" che contemplava "un tentativo di manipolazione dei risultati elettorali" con il presunto coinvolgimento di "alcuni politici" e un "noto boss della droga". E' quanto ha affermato il portavoce dell'Esercito, Denis N’Canha, nel messaggio alla popolazione trasmesso dalla tv Tgb, con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Golpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono coprifuoco - Il portavoce dell'Esercito: 'Scoperto un piano di destabilizzazione in atto' che contemplava 'un tentativo di manipolazione dei risultati elettorali' con il presunto coinvolgimento di 'alcuni politici ... adnkronos.com scrive
Golpe in Guinea-Bissau, militari annunciano la presa del potere. Arrestato il presidente Embalò - Il piccolo Stato dell'Africa occidentale ha registrato quattro colpi di Stato dall'indipendenza del 1973 ... Lo riporta msn.com
Golpe a Bissau, in manette il presidente Embaló - La sollevazione, guidata da un gruppo di ufficiali, è avvenuta a poche ore dalla proclamazione dei risultati del voto di domenica ... Come scrive avvenire.it