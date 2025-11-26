Gol Zielinski Atletico Madrid Inter torna in parità | grande scambio con Bonny e Musso battuto
Inter News 24 Gol Zielinski ristabilito il pareggio nel match di Champions League tra Atletico Madrid e l’Inter di Cristian Chivu: i dettagli sulla rete. L’Inter è riuscita finalmente a pareggiare contro l’Atletico Madrid al 53? minuto, grazie a un ottimo gol di Piotr Zielinski, che ha infilato la palla alle spalle del portiere Musso dopo un preciso assist di Ange-Yoan Bonny. L’allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha esultato in modo contenuto all’inizio del match, dando indicazioni precise alla squadra. Dopo aver chiesto un maggiore pressing a Bisseck, ha continuato a seguire attentamente il gioco, fermandosi per lanciarsi in un urlo di gioia quando ha visto Zielinski segnare, dimostrando quanto la partita fosse sentita dalla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
