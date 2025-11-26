Gol Faticanti | gioiello su punizione del centrocampista della Next Gen La perla vale il pari last minute – VIDEO

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Faticanti: gioiello su punizione del centrocampista della Next Gen. La perla vale il pari last minute. Super rete del giovane bianconero. Un  lampo di talento puro  ha salvato la  Juventus Next Gen  da una  sconfitta che sembrava ormai certa. Nel finale concitato del match contro il  Gubbio, il centrocampista  Giacomo Faticanti  ha messo a segno una  punizione fantastica, regalando ai  bianconeri  un  prezioso pareggio  per  1-1  e un  punto insperato  in una partita che si era messa  molto male. La pennellata di Faticanti in extremis. Il  gol del pareggio  è arrivato in un momento  estremamente difficile  per la  Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

gol faticanti gioiello su punizione del centrocampista della next gen la perla vale il pari last minute 8211 video

© Juventusnews24.com - Gol Faticanti: gioiello su punizione del centrocampista della Next Gen. La perla vale il pari last minute – VIDEO

Cerca Video su questo argomento: Gol Faticanti Gioiello Punizione