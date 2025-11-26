Gol Faticanti | gioiello su punizione del centrocampista della Next Gen La perla vale il pari last minute – VIDEO

Gol Faticanti: gioiello su punizione del centrocampista della Next Gen. La perla vale il pari last minute. Super rete del giovane bianconero. Un lampo di talento puro ha salvato la Juventus Next Gen da una sconfitta che sembrava ormai certa. Nel finale concitato del match contro il Gubbio, il centrocampista Giacomo Faticanti ha messo a segno una punizione fantastica, regalando ai bianconeri un prezioso pareggio per 1-1 e un punto insperato in una partita che si era messa molto male. La pennellata di Faticanti in extremis. Il gol del pareggio è arrivato in un momento estremamente difficile per la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

