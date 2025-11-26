Gol dell' Atletico da annullare? Quanti dubbi su quel tocco di braccio di Baena

L'arbitro Letexier ha convalidato la rete, inizialmente annullata, dopo averla controllata al Var. La sfera sembra sfiorare il braccio di Alex Baena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gol dell'Atletico da annullare? Quanti dubbi su quel tocco di braccio di Baena...

Argomenti simili trattati di recente

Un pareggio che vale quanto una vittoria per il carattere dimostrato, ma che lascia l'amaro in bocca per una direzione di gara che ci ha abbastanza penalizzato. Al Madre Pietra Stadium, l'Atletico Apricena agguanta l'1-1 contro la Rinascita Rutiglianese proprio - facebook.com Vai su Facebook

L'arbitro Letexier ha convalidato la rete, inizialmente annullata, dopo averla controllata al Var. La sfera sembra sfiorare il braccio di Alex Baena - L'arbitro Letexier ha convalidato la rete, inizialmente annullata, dopo averla controllata al Var. Riporta gazzetta.it

Doppio tocco di Alvarez ai rigori: perché il Var ha tolto il gol all'Atletico - Real di Champions è stata decisa ai rigori: il momento chiave è stato l'annullamento del penalty di Alvarez. gazzetta.it scrive