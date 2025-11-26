Gol dell' Atletico da annullare? Quanti dubbi su quel tocco di braccio di Baena

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'arbitro Letexier ha convalidato la rete, inizialmente annullata, dopo averla controllata al Var. La sfera sembra sfiorare il braccio di Alex Baena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

