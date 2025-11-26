Gol Baena Atletico Madrid Inter il VAR concede una rete dubbia al centravanti del Club madrileno! Cos’è successo

Inter News 24 Gol Baena Atletico Madrid Inter, segna il gol del vantaggio, ma è un’azione controversa! Cos’è successo nel match di Champions League. L’Atletico Madrid ha trovato il gol del vantaggio al 9? minuto grazie a un tap-in di Álex Baena, ma l’azione che ha portato alla rete è stata oggetto di discussione. Molina ha messo in mezzo un ottimo pallone che è stato respinto malamente da Carlos Augusto, lasciando la palla a Baena. L’attaccante spagnolo ha subito approfittato della situazione e ha servito un assist a Julian Alvarez, che con un tap-in ha insaccato il pallone. Tuttavia, il gol è stato inizialmente annullato per un presunto fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Baena Atletico Madrid Inter, il VAR concede una rete dubbia al centravanti del Club madrileno! Cos’è successo

Argomenti simili trattati di recente

Atletico Madrid XI: Musso; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Cardoso, Gallagher; Baena, Alvarez. Inter XI: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez, Bonny. #ChampionsLeague Vai su X

Papà Cristian e i suoi figli #Chivu #Inter #Simeone #AtleticoInter - facebook.com Vai su Facebook

Atletico-Inter, perché è stato assegnato il gol ad Alvarez? La decisione dell'arbitro dopo il richiamo del Var. Cosa è successo - Inter si è infiammata dopo appena 12 minuti con il primo episodio arbitrale che ha fatto discutere, facendo infuriare i calciatori nerazzurri. Lo riporta msn.com

Atletico Madrid-Inter, scoppia la polemica: nerazzurri infuriati! - Inter: a far infuriare i nerazzurri è stato il gol dei padroni di casa. Riporta spaziointer.it

LIVE - Atletico Madrid-Inter 1-0, 12': Letexier torna in campo e convalida la rete di Julian Alvarez - Letexier convalida la rete, Atletico Madrid in vantaggio. Si legge su fcinternews.it