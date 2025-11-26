Gol Baena Atletico Madrid Inter il VAR concede una rete dubbia al centravanti del Club madrileno! Cos’è successo

Inter News 24 Gol Baena Atletico Madrid Inter, segna il gol del vantaggio, ma è un’azione controversa! Cos’è successo nel match di Champions League. L’Atletico Madrid ha trovato il gol del vantaggio al 9? minuto grazie a un tap-in di Álex Baena, ma l’azione che ha portato alla rete è stata oggetto di discussione. Molina ha messo in mezzo un ottimo pallone che è stato respinto malamente da Carlos Augusto, lasciando la palla a Baena. L’attaccante spagnolo ha subito approfittato della situazione e ha servito un assist a Julian Alvarez, che con un tap-in ha insaccato il pallone. Tuttavia, il gol è stato inizialmente annullato per un presunto fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

