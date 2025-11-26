Godzilla minus one protagonista del prossimo grande successo agli Oscar in Giappone

successo storico al botteghino per Kokuho. Una produzione cinematografica giapponese ha raggiunto un risultato senza precedenti nel panorama del cinema di lungo corso del paese. Kokuho, dramma storico ambientato in Giappone, ha superato ogni record di incasso, segnando uno dei traguardi più rilevanti nella storia del cinema nipponico. battuto il record di incassi in giappone. Dal suo debut il 6 giugno 2025, il film ha conseguito un risultato di oltre 17,37 miliardi di yen, equivalenti a circa 111 milioni di dollari. Si tratta di un dato che ha superato quello di Bayside Shakedown 2, uscito nel 2003 e che aveva incassato circa 17,35 miliardi di yen (110 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Godzilla minus one protagonista del prossimo grande successo agli Oscar in Giappone

Contenuti che potrebbero interessarti

Dal film Godzilla Minus One (2023) per lineup UA Monsters il nuovo terrificante Godzilla in arrivo da @megahouse - facebook.com Vai su Facebook

Godzilla Minus One, un film dal cuore antimilitarista. La recensione - Il re dei kaiju torna protagonista in un film giapponese a 7 anni di distanza da Shin Godzilla di Hideaki Anno. Scrive tg24.sky.it

Godzilla Minus One? Sì, è il Godzilla di cui abbiamo bisogno - Godzilla Minus One di Takashi Yamazaki evolve il kaiju legato al reboot dell'epoca Reiwa, per una versione modernizzata in grado di parlare ai sentimenti del pubblico e raccogliere le sfide del cinema ... Lo riporta movieplayer.it

Godzilla Minus One, il trailer e la data di uscita - Takashi Yamazaki ha firmato la regia, la sceneggiatura e gli effetti speciali del nuovo lavoro dedicato a uno dei ... Scrive tg24.sky.it