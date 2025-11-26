Gli ultimi episodi di It | Welcome to Derry potrebbero averci rivelato un' incarnazione di Pennywise nascosta in bella vista

Wired.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcuni momenti (e con dettagli quasi nascosti) appare un personaggio inquietante e ricorrente nella saga. 🔗 Leggi su Wired.it

gli ultimi episodi di it welcome to derry potrebbero averci rivelato un incarnazione di pennywise nascosta in bella vista

© Wired.it - Gli ultimi episodi di It: Welcome to Derry potrebbero averci rivelato un'incarnazione di Pennywise nascosta in bella vista

Altre letture consigliate

ultimi episodi it welcomeIt: Welcome to Derry, episodio 5 spiegazione del finale: cosa c’è nella scatola? - L’episodio 5 di It: Welcome to Derry svela un nuovo volto di Pennywise e sembra richiamare direttamente l’universo di Doctor Sleep ... Da cinefilos.it

ultimi episodi it welcomeIT: Welcome To Derry – Cosa è successo nell’episodio 5 della serie? - IT: Welcome To Derry – Cosa è successo nell’episodio 5 della serie? Lo riporta filmpost.it

ultimi episodi it welcomeIT: Welcome to Derry 1×05, Recensione: tre minuti memorabili - La serie continua a non deludere e non neghiamo che, in un momento in particolare, ci siamo anche emozionati. Lo riporta hynerd.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimi Episodi It Welcome