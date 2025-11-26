Gli italiani e la sgrammatica
Gli italiani e la grammatica. Secondo un'indagine condotta dal media digitale "Libreriamo" e realizzata su circa 1600 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, la maggioranza degli italiani litiga con accenti, doppie, ha senza acca, punteggiatura. Secondo i linguisti si fanno sempre più errori nello scrivere ma anche nel parlare. A volte, parole che andrebbero staccate, sul foglio finiscono per fondersi. E poi c'è il nodo della corretta declinazione dei verbi, con l'uso del congiuntivo su cui si scivola facilmente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
