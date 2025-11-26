Gli eventi sotto l’albero Dalle luci ai mercatini alla pista del ghiaccio

"Sta arrivando il periodo più magico dell’anno e presentiamo un cartellone importante, costruito con entusiasmo e con la speranza che susciti l’interesse della comunità, perché il Natale è soprattutto un momento per stare insieme". Con queste parole ha esordito l’assessore alla Promozione del Territorio di Montevarchi Sandra Nocentini per presentare il programma delle festività di fine anno, particolarmente ricco di eventi e frutto della collaborazione con le realtà associative cittadine. Il via ufficiale già sabato prossimo con l’accensione del grande albero e l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, che torna dopo alcuni anni in piazza Vittorio Veneto, mentre domenica aprirà i battenti la Casa di Babbo Natale con un ospite inatteso, il Grinch, pronto a divertire grandi e piccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

