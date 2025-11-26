Giuseppe Conte come una seduta spiritica | il retroscena sul grillino
Giuseppe Conte si è affrettato a festeggiare la vittoria del “suo” Roberto Fico, il Sandokan della Campania con gozzo a motore che, già affacciatosi, irromperà da nuovo governatore regionale - vedrete - nei presepi di via San Gregorio Armeno a Napoli. Ma in Campania, credete a me che la conosco molto familiarmente pur essendo un pugliese come Conte, tutto ciò che appare non è. Commedie e tragedie si intrecciano, come luci e ombre, carezze e schiaffi, inchini e sgambetti, affari e fregature, eccitazione e depressione, miserie e nobiltà. Pure l’aritmetica a Napoli è spesso opinione e non di più. Non datemi del razzista, per favore, perché i campani con tutte le loro contraddizioni mi rimangono simpatici come tutti i personaggi del teatro di Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Giuseppe Conte ? "Il Movimento non è nato per accontentarsi, per garantirsi pratiche di potere. La rivoluzione del Movimento nasce per favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica. E si sviluppa contrastando le incrostazioni di u - facebook.com Vai su Facebook
Non ve la racconteranno così. Ma è stato grazie al programma "GOL" voluto dal M5S nel Governo Conte II con l’allora Ministra Catalfo, e finanziato con i 209 miliardi del Pnrr che abbiamo ottenuto in Europa, che siamo riusciti a far tornare a lavorare 1,5 milioni Vai su X
Giuseppe Conte, leader da battaglia ma anche molto da salotto - Giuseppe Conte di guerra: Meloni “contraddizione vivente”, Tajani non faccia “un teatrino avvilente” sulla cittadinanza. Secondo huffingtonpost.it
Conte chiede un minuto di silenzio per le vittime civili di Gaza e si rivolge alla Meloni: “Lei rimane seduta?” VIDEO - Durante il question time alla Camera, Giuseppe Conte ha chiesto un minuto di silenzio per le vittime civili di Gaza. Scrive blitzquotidiano.it
Conte 'sfida' Meloni su Gaza: "Tutti in piedi per le vittime. Resta seduta?" - L'ex premier invita tutta la Camera ad alzarsi per le vittime a Gaza e governo e maggioranza restano seduti ... Come scrive la7.it