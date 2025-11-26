Giunta regionale ecco il toto assessori tra i salernitani | a Maraio il posto dei socialisti

Tempo di lettura: 2 minuti Delineato il profilo del nuovo consiglio regionale della Campania che a guida del neo presidente Roberto Fico vedrà tra i gli scanni nove consiglieri eletti nella circoscrizione di Salerno è il momento di far scattare il totoassessori, anche tra i salernitani, Fico non ha fretta e ha già fatto sapere che si prenderà il tempo giusto per delineare la squadra di persone che lo accompagneranno in questo nuovo percorso alla guida della regione Campania, ma gli aspiranti sono tanti, anche perché a differenza di Vincenzo De Luca, e della vittoria schiacciante che il presidente ottenne nel 2020 senza dover dare conto alla politica, il campo largo per sua genesi è invece una squadra dove le diverse anime devono trovare il giusto equilibrio anche nella gestione di compiti e potere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giunta regionale, ecco il toto assessori tra i salernitani: a Maraio il posto dei socialisti

