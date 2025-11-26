Giuliana Sgrena a Olbia per presentare il suo libro ai giovani | Cgil Gallura vince la scommessa
di Enza Plotino Anche la scelta di un libro e di un’autrice “d’azione”, con parole (in un mondo di immagini) crude, brutali che hanno scatenato sentimenti di impotenza, rabbia, ma anche coraggio e tenacia, è stata indovinata da parte di una Cgil Gallura che vuole, secondo le parole di Rossano Dore della segreteria, accogliere e dare un porto sicuro alle tante difficoltà economiche e sociali che attraversano tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio. Ma ieri, nel Museo Archeologico di Olbia, l’ascolto era rivolto a giovani studenti e studentesse di alcune scuole olbiesi che hanno partecipato con i loro insegnanti alla presentazione del libro di Giuliana Sgrena Me la sono andata a cercare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Teatro Ambra Albenga Ieri sera abbiamo avuto l'onore ed il piacere di avere nel nostro Teatro due attori straordinari come Alessia Giuliani e Fabrizio Coniglio ed una icona del giornalismo Giuliana Sgrena che ci hanno accompagnato in un percorso spettacol - facebook.com Vai su Facebook
Giuliana Sgrena a Olbia per presentare il suo libro ai giovani: Cgil Gallura vince la scommessa - La giornalista ha presentato il suo libro "Me la sono andata a cercare" agli studenti olbiesi in un evento organizzato dalla Cgil Gallura ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Giuliana Sgrena a Olbia con “ Me la sono andata a cercare” - Riflessioni e testimonianze sulla violenza di genere tra cultura, guerra e libertà nella Giornata internazionale per ... olbia.it scrive
Il sequestro di Giuliana Sgrena, 20 anni fa - La mattina del 4 febbraio di vent’anni fa, nel 2005, l’inviata del Manifesto Giuliana Sgrena fu rapita da un gruppo jihadista iracheno a Baghdad, in Iraq. Scrive ilpost.it