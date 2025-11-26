Giuliana Sgrena a Olbia per presentare il suo libro ai giovani | Cgil Gallura vince la scommessa

di Enza Plotino Anche la scelta di un libro e di un’autrice “d’azione”, con parole (in un mondo di immagini) crude, brutali che hanno scatenato sentimenti di impotenza, rabbia, ma anche coraggio e tenacia, è stata indovinata da parte di una Cgil Gallura che vuole, secondo le parole di Rossano Dore della segreteria, accogliere e dare un porto sicuro alle tante difficoltà economiche e sociali che attraversano tutti i lavoratori e le lavoratrici del territorio. Ma ieri, nel Museo Archeologico di Olbia, l’ascolto era rivolto a giovani studenti e studentesse di alcune scuole olbiesi che hanno partecipato con i loro insegnanti alla presentazione del libro di Giuliana Sgrena Me la sono andata a cercare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

