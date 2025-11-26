Giubileo convegno sull’opera dei volontari dell’Ordine di Malta in favore di migranti e pellegrini con Pedrizzi e Zuppi

Oggi pomeriggio, alle 17.30, si terrà presso la Sala Pia dell’Università LUMSA, in via di Porta Castello 44 a Roma, il convegno “ Portatori di Speranza. Pellegrini, migranti e Ordine di Malta. Dall’assistenza ai pellegrini giubilari alle sfide sanitarie delle migrazioni moderne”, promosso dall’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria in collaborazione con l’Università LUMSA e il Sovrano Militare Ordine di Malta. L’evento intende far conoscere l’attività medica, sociale e umanitaria svolta dall’Ordine di Malta e dagli ordini militari ospedalieri in Italia, partendo dall’assistenza ai pellegrini durante i giubilei fino alle attuali sfide legate alle migrazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

