Girolimini e Paolucci la coppia è ’top’

Settimana di bocce di ottimo livello quella vissuta a "La Bocciofila" di San Michele al Fiume per il Trofeo CLT, gara dedicata al ricordo dei soci fondatori della bocciofila ora presieduta da Lara Frulla. Si trattava di una competizione per formazioni di coppia divisa nella gara per atleti di categorie AB e in quella per categorie CD. Buono il campo di partecipazione visto che, agli ordini del direttore di gara Giuseppe Nori, si sono iscritte 57 coppie alla competizione per categorie AB e 75 a quella per categorie CD. Dopo i gironi di qualificazione, venerdì 21 scorso si sono disputati i turni finali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Girolimini e Paolucci, la coppia è ’top’

