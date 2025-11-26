Giovanili eccellenza Un’altra doppia vittoria per Under17 e Under19
Doppia vittoria contro Raggisolaris Faenza per le due squadre giovanili d’Eccellenza targate Rbr. L’ Under 19 di coach Calzolari vince 78-66 al PalaSgr grazie a una partita passata sempre al comando ma tutt’altro che semplice. Un grande Longo, alla fine top scorer con 19 punti, inizia alla grande e gli Angels salgono subito sul 20-8. Faenza però reagisce, chiude il primo quarto sul -7 (24-17) e riapre del tutto la partita all’intervallo (37-36). Nel terzo quarto si segna poco e allora l’allungo decisivo per Santarcangelo arriva a inizio quarto periodo. Il tabellino: Almasi, Valmaggi 1, Ronci 11, Pennisi 2, Bracci, Ruggeri 16, Georgescu 4, Longo 19, Amaroli, Sankare 16 (in foto), Frisoni 4, Della Chiesa 5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
