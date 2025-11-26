Giovani esperti di cyber security | Euroform in primo piano al convegno Coisp di Palermo

Il 25 novembre, nella prestigiosa cornice di Villa Airoldi, si è tenuto il convegno “Le regole per una navigazione sicura in rete: consigli di cyber igiene e ricadute dell’ai, su questioni antropologiche, sociali ed etiche”, organizzato dal Coisp Palermo e dal Coisp Sicilia. Un appuntamento. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

