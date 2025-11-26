Giovane senza regole dall' affidamento in prova finisce in carcere

Un provvedimento restrittivo è stato eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Anagni, che hanno posto fine a un periodo di libertà vigilata per un giovane del luogo. Il militare dell'Arma ha dato esecuzione a un'ordinanza di "carcerazione con contestuale sostituzione della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it