Giovane di 19 anni colpito con un fendente all'addome in centro a Milano | caccia all'aggressore

Un 19enne è stato aggredito con un fendente all'addome. Non sarebbe in pericolo di vita. È successo ieri sera in piazza Mercanti, in centro a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giovane di 19 anni colpito con un fendente all’addome in centro a Milano: caccia all’aggressore - Secondo le prime informazioni diffuse, ieri sera, martedì 25 novembre, poco prima delle 20, un giovane di 19 anni, di origine egiziana ... Da fanpage.it

