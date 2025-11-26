Giovane di 19 anni colpito con un fendente all'addome in centro a Milano | caccia all'aggressore

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 19enne è stato aggredito con un fendente all'addome. Non sarebbe in pericolo di vita. È successo ieri sera in piazza Mercanti, in centro a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

giovane 19 anni colpitoGiovane di 19 anni colpito con un fendente all’addome in centro a Milano: caccia all’aggressore - Secondo le prime informazioni diffuse, ieri sera, martedì 25 novembre, poco prima delle 20, un giovane di 19 anni, di origine egiziana ... Da fanpage.it

giovane 19 anni colpitoNapoli, ragazzo di 19 anni in fin di vita: «Gli hanno sparato in faccia». L'agguato choc e il racconto degli amici - Colpito alla fronte da un proiettile: un ragazzo di 19 anni è in fin di vita a Napoli. Scrive msn.com

giovane 19 anni colpitoMarco Pio Salomone muore a 19 anni in un episodio ancora da chiarire - Marco Pio Salomone, 19 anni, è deceduto a Napoli dopo essere rimasto gravemente ferito in auto; gli investigatori stanno ricostruendo l’accaduto con testimonianze e verifiche tecniche. Scrive news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Giovane 19 Anni Colpito