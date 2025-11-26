Giovane all’Inter già a gennaio contatti avviati | ecco le cifre
L’Inter accelera sul mercato e punta dritta su Giovane Santana do Nascimento, il talento brasiliano dell’Hellas Verona che si sta prendendo la scena in Serie A. L’attaccante gialloblù, già a segno contro i nerazzurri e protagonista anche nell’ultima sfida contro il Parma, è finito in cima alla lista delle richieste di Cristian Chivu, deciso a rinforzare il reparto offensivo già dalla sessione di calciomercato di gennaio 2026. Inter-Giovane Santana: trattativa già avviata da due settimane. Secondo quanto filtrato dal Brasile, l’Inter avrebbe mosso i primi passi già due settimane fa, incontrando gli agenti dell’ex Corinthians per impostare l’operazione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
