Giornata Mondiale contro l’AIDS | a Frosinone test gratuiti senza prenotazione

La UOC Malattie Infettive della ASL di Frosinone, in collaborazione con il Collettivo Ugualmente, organizza per lunedì 1 dicembre una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute pubblica. Dalle 9 alle 14 sarà possibile effettuare screening gratuiti per HIV, Epatite B, Epatite C e Sifilide. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

