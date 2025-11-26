Giornata internazionale della carenza di ferro | in quali alimenti lo troviamo?

Il 26 novembre si celebra la Giornata internazionale della carenza di ferro, istituita al fine di aumentare la consapevolezza sull'importanza del minerale per l'organismo e per sensibilizzare in merito ai sintomi e alle conseguenze della sua mancanza. Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista dell'Università Campus Biomedico di Roma ci ha parlato della ruolo chiave svolto dall'alimentazione nella prevenzione di questo disturbo. Ferro: un minerale tuttofare. Il ferro svolge numerose funzioni vitali. Innanzitutto è un componente chiave dell'emoglobina e della mioglobina, proteine responsabili del trasporto e del rifornimento di ossigeno per tutti i tessuti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giornata internazionale della carenza di ferro: in quali alimenti lo troviamo?

