Giornata Aids open week della Asl Roma 3 con test gratuiti e riservati
Ostia, 26 novembre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS che si celebra ogni anno il 1° dicembre, la ASL Roma 3 ha deciso di incentivare il test per la ricerca dell’infezione da HIV offrendo test rapidi gratuiti alla popolazione dal 1 al 6 dicembre. Il test gratuito e riservato può essere effettuato nel CTC- Centro Test e Counseling per l’HIV di Ostia Antica, in Viale dei Romagnoli 781. Il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 16, il martedì mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, prevista anche l’apertura straordinaria sabato 6 dicembre dalle ore 8 alle ore 12. Il centro della ASL Roma 3 offre la possibilità di fare il test all’interno di un percorso di counseling sanitario. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
