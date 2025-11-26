Giornalisti | è morto Giancarlo Saliceti Sabe storico fotoreporter Vinse il premio AIPS nel 1982 con l’urlo di Gentile

Il presidente Sandro Bennucci con tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana e Franco Morabito con il direttivo del Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, affranti, annunciano la scomparsa, a 89 anni, di Giancarlo Saliceti, conosciuto con la sua sigla "Sabe", fotoreporter storico del "Guerin Sportivo" e di varie altre testate, vincitore del primo premio AIPS (Association internationale de la presse sportive) ai mondiali del 1982 con la foto di Claudio Gentile che urla sopra il "mucchio" dei compagni dopo il fischio finale della partita Italia-Germania. Quella foto è esposta nel Museo del calcio, a Coverciano, ma la si può ammirare anche nella sede Ast, all'ingresso, appena si varca la porta del sindacato dei giornalisti L'articolo Giornalisti: è morto Giancarlo Saliceti, Sabe, storico fotoreporter. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

