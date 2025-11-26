Giornalisti | è morto Giancarlo Saliceti Sabe storico fotoreporter Vinse il premio AIPS nel 1982 con l’urlo di Gentile
Il presidente Sandro Bennucci con tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana e Franco Morabito con il direttivo del Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, affranti, annunciano la scomparsa, a 89 anni, di Giancarlo Saliceti, conosciuto con la sua sigla "Sabe", fotoreporter storico del "Guerin Sportivo" e di varie altre testate, vincitore del primo premio AIPS (Association internationale de la presse sportive) ai mondiali del 1982 con la foto di Claudio Gentile che urla sopra il "mucchio" dei compagni dopo il fischio finale della partita Italia-Germania. Quella foto è esposta nel Museo del calcio, a Coverciano, ma la si può ammirare anche nella sede Ast, all'ingresso, appena si varca la porta del sindacato dei giornalisti L'articolo Giornalisti: è morto Giancarlo Saliceti, Sabe, storico fotoreporter. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giornalisti, morto Domenico Mugnaini. Direttore di Toscana oggi aveva lavorato anche per ANSA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Giancarlo Siani, 40 anni senza il giornalista. Il ricordo arriva al Parlamento europeo: «La sua memoria vive» - Anche la sua preziosa macchina da scrivere viaggerà verso Milano, Roma e altre mete. ilmattino.it scrive
Giancarlo Siani, 40 anni fa la morte: l’eredità del giornalista che continua a parlare ai giovani. Il nipote Gianmario: «Oggi lotterebbe per la pace in Palestina» - Giancarlo Siani, cronista napoletano ucciso dalla camorra a soli 26 anni il 23 settembre 1985, continua a ... Da ilmessaggero.it
Mattarella ricorda Giancarlo Siani: “Uccidere i giornalisti è uccidere le nostre libertà” - Siani, cronista del quotidiano il Mattino, fu ucciso dalla camorra il 23 settembre 1983 con dieci colpi alla testa di calibro 7. Riporta repubblica.it