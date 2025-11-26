Giornalismo selettivo e fronti in movimento | la realtà che l’Europa non vuole vedere sull’avanzata russa

Ilgiornaleditalia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla censura dell’intervista a Lavrov al silenzio sulle sconfitte ucraine: così il racconto occidentale ignora i mutamenti del campo di battaglia La satira che diventa cronaca Nel famoso sketch di Albanese, Cetto La Qualunque sistema un “figlio scemo” facendolo diventare giornalista. Una car. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

giornalismo selettivo e fronti in movimento la realt224 che l8217europa non vuole vedere sull8217avanzata russa

© Ilgiornaleditalia.it - Giornalismo selettivo e fronti in movimento: la realtà che l’Europa non vuole vedere sull’avanzata russa

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Giornalismo Selettivo Fronti Movimento