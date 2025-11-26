Giornalismo d' inchiesta e libertà di informazione il focus con la reporter Elena Ciccarello

Venerdì 28 novembre, alle ore 13, al Campus di Forlì si tiene un incontro dedicato al mondo dell'informazione dal titolo "Il giornalismo che resiste". Al centro del dialogo, il ruolo del giornalismo come strumento di trasparenza, responsabilità e partecipazione democratica, in un’epoca in cui la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Hai meno di 30 anni, hai un progetto di inchiesta ma non sai come realizzarlo? Partecipa al bando 2026 del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo! Candidati all'unico premio giornalistico under30 in Italia che ti supporta nello sviluppo dell

"#inchiesta" - Results on X | Live Posts & Updates

La bomba contro Sigfrido Ranucci deve inquietare tutti noi. Anche chi pensa di poter fare a meno del giornalismo - Un chilo di esplosivo è stato piazzato sotto l'auto di Sigfrido Ranucci, giornalista d'inchiesta e conduttore di Report, e sotto quella della figlia.

Ranucci da Floris: "Che clima si respira? Molto complicato per chi fa giornalismo d'inchiesta" - Floris intervista Ranucci a diMartedì: il conduttore di Report parla delle difficoltà del giornalismo d'inchiesta in Italia.

Clima, conflitti, mafie: al Premio Morrione le grandi inchieste dei giovani giornalisti - Gran finale per le giornate del Premio Morrione per il giornalismo investigativo, in scena a Torino con incontri, dibattiti e premiazioni dedicati al giornalismo d'inchiesta e ai suoi protagonisti, ...