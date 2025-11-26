Giorgia Meloni Madre | Ecco Che Lavoro Fa Attualmente!

Scopri la sorprendente nuova vita di Anna Paratore: dall’editoria al mercato, ecco perché ha scelto di cambiare tutto. C’è chi cerca la ribalta, e chi invece la rifugge con orgoglio. È il caso di Anna Paratore, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto di abbandonare il mondo della scrittura e delle luci della politica per dedicarsi a qualcosa di totalmente diverso, genuino e – diciamolo – sorprendente: la creazione artigianale di candele profumate, vendute direttamente al mercato. Sì, avete capito bene: l’ex scrittrice di romanzi rosa e storici, un tempo ben nota tra gli scaffali delle edicole italiane, oggi si può incontrare tra le bancarelle del mercato di Sora, in Ciociaria, dove propone con un sorriso le sue candele fatte a mano. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

