Giorgia Meloni Madre | Ecco Che Lavoro Fa Attualmente!

Uominiedonnenews.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri la sorprendente nuova vita di Anna Paratore: dall’editoria al mercato, ecco perché ha scelto di cambiare tutto. C’è chi cerca la ribalta, e chi invece la rifugge con orgoglio. È il caso di Anna Paratore, madre della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scelto di abbandonare il mondo della scrittura e delle luci della politica per dedicarsi a qualcosa di totalmente diverso, genuino e – diciamolo – sorprendente: la creazione artigianale di candele profumate, vendute direttamente al mercato. Sì, avete capito bene: l’ex scrittrice di romanzi rosa e storici, un tempo ben nota tra gli scaffali delle edicole italiane, oggi si può incontrare tra le bancarelle del mercato di Sora, in Ciociaria, dove propone con un sorriso le sue candele fatte a mano. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

giorgia meloni madre ecco che lavoro fa attualmente

© Uominiedonnenews.it - Giorgia Meloni, Madre: Ecco Che Lavoro Fa Attualmente!

Scopri altri approfondimenti

giorgia meloni madre lavoroGiorgia e Arianna Meloni: il retroscena sulla casa incendiata e la corsa “in mutande” - L'infanzia particolare, la casa data alle fiamme e tanto altro: cosa spunta su Giorgia e Arianna Meloni. Scrive newsmondo.it

Gaza, Palestina Libera pubblica video Meloni: "Genocidio? Lavoro ogni giorno per la pace" - Al concerto delle Blackpink a Milano, due giorni fa, un attivista incalza la premier Giorgia Meloni nel backstage: "Come madre non una parola per il genocidio palestinese? Secondo adnkronos.com

“Lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese”, Giorgia Meloni e le parole in risposta agli attivisti pro-Pal - “Abbiamo costretto Giorgia Meloni a pronunciare, per la prima volta, la parola genocidio riferendosi allo sterminio organizzato da Israele ai danni del popolo palestinese”. blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Meloni Madre Lavoro