Gino Castaldo e Paola Turci aprono la stagione musicale di Palazzo Roma

Si apre con la Musica la stagione teatrale 20252026 del Comune di Ostuni, in collaborazione con Puglia Culture, che prevede nove appuntamenti fino al 10 aprile. Elastica produzione presenta il 28 novembre (ore 21, Teatro Palazzo Roma) Paola Turci & Gino Castaldo con “La rivoluzione delle donne”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Gino Castaldo e Paola Turci aprono la stagione musicale di "Palazzo Roma"

News recenti che potrebbero piacerti

Niuiorcherubini, il viaggio di Jovanotti nei mille mondi di New York. Recensione di Gino Castaldo Vai su X

“Una Nessuna Centomila”: su Rai Radio2 #LaViolenzaVirtualeÈReale, una serata di spettacolo e impegno contro la violenza sulle donne con Gino Castaldo e Paola Turci Martedì 25 novembre, alle 21.00, su Rai Radio2 e in visual sul canale 202 del digitale t - facebook.com Vai su Facebook

Nove spettacoli di teatro e musica al Teatro Palazzo Roma di Ostuni: si parte il 28 novembre con Paola Turci e Gino Castaldo - Si apre con la Musica la stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Ostuni, in collaborazione con Puglia Culture, che prevede nove appuntamenti fino al 10 aprile ... Si legge su brundisium.net

Conselice: Paola Turci e Gino Castaldo al centro civico «G.Pellegrini» per il Festival della Libertà di stampa - L’evento, secondo appuntamento di CivicOff, è dedicato a «La rivoluzione delle donne. Secondo msn.com

Paola Turci e Gino Castaldo: «Così le donne fecero la rivoluzione nella musica» - «Sin dall’inizio avevamo un cruccio: raccontare un periodo che ha avuto per protagonisti solo maschi, da Fabrizio De André a Lucio Dalla» ... Da iodonna.it