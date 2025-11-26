Gilmour ha la pubalgia è in Inghilterra per un consulto Spinazzola potrebbe rientrare Sky Sport

Ilnapolista.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha fatto il punto sulla situazione infortuni del Calcio Napoli. Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini in vista di Roma-Napoli partita in programma domenica sera: «Dovrebbe esserci il ritorno di Spinazzola ( ne ha parlato ieri sera Antonio Conte, ndr ). È una notizia da confermare, va monitorato giorno per giorno. Sarebbe un ritorno importante considerato l’infortunio di un altro esterno come Gutierrez che si è fatto male alla caviglia. Billy Gilmour è in Inghilterra per un consulto, ha un problema di pubalgia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

gilmour ha la pubalgia 232 in inghilterra per un consulto spinazzola potrebbe rientrare sky sport

© Ilnapolista.it - Gilmour ha la pubalgia, è in Inghilterra per un consulto. Spinazzola potrebbe rientrare (Sky Sport)

Contenuti che potrebbero interessarti

gilmour ha pubalgia 232IL MATTINO - Napoli, la pubalgia non abbandona Gilmour, &#232; in dubbio per l'Atalanta - Il Mattino si sofferma sulle condizioni dell'azzurro Billy Gilmour, alle prese con la pubalgia: "Ma non è detto che non si possa anche pensare a un nuovo assetto: Conte, sin dalla passata stagione, ha ... Scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Gilmour Ha Pubalgia 232