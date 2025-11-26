Gilmour ha la pubalgia è in Inghilterra per un consulto Spinazzola potrebbe rientrare Sky Sport

Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha fatto il punto sulla situazione infortuni del Calcio Napoli. Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini in vista di Roma-Napoli partita in programma domenica sera: «Dovrebbe esserci il ritorno di Spinazzola ( ne ha parlato ieri sera Antonio Conte, ndr ). È una notizia da confermare, va monitorato giorno per giorno. Sarebbe un ritorno importante considerato l’infortunio di un altro esterno come Gutierrez che si è fatto male alla caviglia. Billy Gilmour è in Inghilterra per un consulto, ha un problema di pubalgia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

