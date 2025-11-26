Gilmour ha la pubalgia è in Inghilterra per un consulto Spinazzola potrebbe rientrare Sky Sport
Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha fatto il punto sulla situazione infortuni del Calcio Napoli. Ecco cosa ha detto Massimo Ugolini in vista di Roma-Napoli partita in programma domenica sera: «Dovrebbe esserci il ritorno di Spinazzola ( ne ha parlato ieri sera Antonio Conte, ndr ). È una notizia da confermare, va monitorato giorno per giorno. Sarebbe un ritorno importante considerato l’infortunio di un altro esterno come Gutierrez che si è fatto male alla caviglia. Billy Gilmour è in Inghilterra per un consulto, ha un problema di pubalgia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
INFERMERIA - Napoli, Spinazzola e Gilmour alle prese con una fastidiosa pubalgia, le ultime ift.tt/CFrYGpd Vai su X
NAPOLI, CASO INFORTUNI 8 assenti tra infortuni e fuori lista contro il Qarabag. Ma c'è un caso particolare che colpisce due giocatori: ancora non si conosce la data del rientro di Spinazzola e Gilmour. E il rientro di Lukaku slitta: niente Roma per BigRom #S - facebook.com Vai su Facebook
IL MATTINO - Napoli, la pubalgia non abbandona Gilmour, è in dubbio per l'Atalanta - Il Mattino si sofferma sulle condizioni dell'azzurro Billy Gilmour, alle prese con la pubalgia: "Ma non è detto che non si possa anche pensare a un nuovo assetto: Conte, sin dalla passata stagione, ha ... Scrive napolimagazine.com