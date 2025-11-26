Gigi e Vanessa stasera il secondo appuntamento | anticipazioni

Ildifforme.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera andrà in onda la seconda puntata di Gigi e Vanessa: ecco tutti gli ospiti che canteranno e si divertiranno sul palco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gigi e vanessa stasera il secondo appuntamento anticipazioni

© Ildifforme.it - Gigi e Vanessa, stasera il secondo appuntamento: anticipazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

gigi vanessa stasera secondoGigi e Vanessa Insieme, la seconda puntata su Canale 5. Tra gli ospiti di stasera Gerry Scotti, Biagio Antonacci, ed Ale e Franz - Dopo il debutto la settimana scorsa su Canale 5 arriva stasera la seconda puntata di Gigi e Vanessa Insieme il nuovo varietà condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa incontrada. msn.com scrive

Su Canale 5 la seconda puntata di”Gigi e Vanessa – Insieme”: tutti gli ospiti - 40 su Canale 5 con Gigi e Vanessa – Insieme, il varietà musicale dedicato all’amicizia fra i due artisti e impreziosito dalla presenza di numerosi colleghi della ... Lo riporta iodonna.it

gigi vanessa stasera secondo'Gigi e Vanessa - Insieme', D’Alessio e Incontrada sfidano Montalbano con Gerry Scotti: cosa vedremo - Stasera 26 novembre seconda puntata dello show di Canale 5 sull’amicizia: Gerry Scotti spicca in una lista di ospiti super. Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Gigi Vanessa Stasera Secondo