‘Gigi e Vanessa insieme’ stasera 26 novembre | ospiti e anticipazioni

Periodicodaily.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 26 novembre, in prima serata su Canale 5, torna 'Gigi e VanessaInsieme' con il secondo appuntamento. Il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Sul palco, Gigi e Vanessa saranno accompagnati da una grande orchestra che accompagnerà esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita condivisi. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

