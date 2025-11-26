Gigi e Vanessa Insieme a Scotti Antonacci Sal Da Vinci e Cuccarini

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, dopo il buon debutto della scorsa settimana, tornano questa sera, mercoledì 26 novembre, con il secondo appuntamento di Gigi e Vanessa Insieme, il nuovo varietà della prima serata di Canale 5. Il cast del 26 novembre 2025. Lo show, che si propone di celebrare l’amicizia e le emozioni condivise attraverso esibizioni dal vivo, momenti di spensieratezza e racconti di vita, accoglierà numerosi artisti: Gerry Scotti. Lorella Cuccarini. Andrea Pucci. Sal Da Vinci. Gigi Finizio. Noemi. Ale e Franz. Pierfrancesco Favino. Biagio Antonacci. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Gigi e Vanessa Insieme a Scotti, Antonacci, Sal Da Vinci e Cuccarini

