Gigi D’Alessio pubblica Nuje | leggi alla voce non sbagliarne una
È la notte del 28 dicembre 2016. Sono nella mia città natale, Ancona, e sto giocando a tombola o uno di quei giochi noiosissimi che si fanno durante le feste natalizie per far divertire i bambini. Ci sono amici in casa, oltre noi della famiglia, che già siamo parecchi. Mi arriva un messaggio su Whatsapp. Il numero da cui mi arriva non è registrato in rubrica, e la foto che lo accompagna è una immagine di Spongebob. Incuriosito lo apro. Strano ricevere un messaggio da uno sconosciuto verso le 23. Il messaggio dice di essere da parte di Gigi D’Alessio, il che lo rende ancora più strano. Io e Gigi non ci conosciamo di persona, né abbiamo mai avuto modo di interagire tra noi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
https://www.tvcampiflegrei.it/gigi-dalessio-testimonial-della-campagna-di-sensibilizzazione-contro-la-camorra-che-fa-tappa-a-pozzuoli/#google_vignette - facebook.com Vai su Facebook
Gigi D'Alessio, il 28 novembre esce il nuovo album "Nuje". Tra le tappe del tour 2026 c'è Ancona - 'Nuje' (Noi), che dà il titolo all'album, è la chiave di volta di un progetto di 13 brani che l'artista definisce "uno specchio della vita reale" ... Lo riporta anconatoday.it
Gigi D'Alessio: "I social ci usano per farci apparire felici, nelle mie canzoni c'è la vita reale" - Esce venerdì 28 novembre il nuovo album di Gigi D'Alessio, "Nuje": il cantautore lo ha presentato alla stampa a Milano. msn.com scrive
Gigi D’Alessio al Vulcano Buono la notte del 27 novembre: firmacopie in anteprima del nuovo album “Nuje” - Gigi D’Alessio, artista multiplatino, incontra i fan al Vulcano Buono di Nola in occasione del firmacopie ufficiale del suo nuovo album “NUJE”. Riporta napolitoday.it