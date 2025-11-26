Gigi D’Alessio pubblica Nuje | leggi alla voce non sbagliarne una

È la notte del 28 dicembre 2016. Sono nella mia città natale, Ancona, e sto giocando a tombola o uno di quei giochi noiosissimi che si fanno durante le feste natalizie per far divertire i bambini. Ci sono amici in casa, oltre noi della famiglia, che già siamo parecchi. Mi arriva un messaggio su Whatsapp. Il numero da cui mi arriva non è registrato in rubrica, e la foto che lo accompagna è una immagine di Spongebob. Incuriosito lo apro. Strano ricevere un messaggio da uno sconosciuto verso le 23. Il messaggio dice di essere da parte di Gigi D’Alessio, il che lo rende ancora più strano. Io e Gigi non ci conosciamo di persona, né abbiamo mai avuto modo di interagire tra noi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

