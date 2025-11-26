Gigi D’Alessio presenta l’album Nuje | Canto la realtà l’autotune non va demonizzato

Gigi D’Alessio ha presentato alla stampa il nuovo album Nuje, ecco cosa ha raccontato il cantautore napoletano. Gigi D’Alessio ha presentato alla stampa il nuovo album Nuje (GGD Edizioni SrlSony Music), in uscita il 28 novembre  in formato digitale e CD, e  dal 19 dicembre anche in formato vinile, per ora in preorder. Prodotto artisticamente dallo stesso Gigi insieme ad Adriano Pennino, Max D’Ambra e Kekko D’Alessio, include tredici brani. Un lavoro ricco di sfumature e contaminazioni musicali: « Ogni canzone ha il suo vestito, gli album oggi devono essere compilation, non avere lo stesso suono. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

