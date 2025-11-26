Gigaciao pubblica Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici di DAW

Il papero del Giappone e il Ninja blu sono tornati sulle pagine di una nuova storia a fumetti, scritta e disegnata da DAW e pubblicata da Gigaciao. I due personaggi, buffi quanto improbabili, sono i protagonisti di una nuova avventura comica e surreale. Riuscirà il Ninja blu a mettere definitivamente al tappeto il suo storico nemico? Il misterioso papero del Giappone – Migliori nemici è una storia nonsense, i cui protagonisti affrontano situazioni epiche ai limiti dell’assurdo, con spade maledette e colpi provenienti da ogni direzione, il tutto condito da un’ironia affilata come una lama. Il fortissimo papero dovrà superare ostacoli sempre più estremi e, forse, stavolta non riuscirà a farcela da solo! Per celebrare il ritorno del celebre papero, è disponibile un bundle esclusivo che contiene, oltre al fumetto, uno shikishi in formato A5 con sketch e firma originali dell’autore, e una già invidiatissima paperella da bagno azzurra, pronta da mettere nella vasca da bagno o sulla libreria. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

