Gianni Alemanno | Termosifoni spenti qui in carcere stiamo morendo di freddo Il maresciallo Nordio cosa fa?

"Pronto, qui Rebibbia, abbiamo un problema: stiamo morendo di freddo". A denunciarlo è Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, detenuto nella casa circondariale della capitale. Ieri, martedì 25 novembre, era il suo 329esimo giorno nel carcere romano dopo la condanna per finanziamento illecito e. 🔗 Leggi su Today.it

Gianni Alemanno dal carcere: "Termosifoni spenti, stiamo morendo di freddo" ift.tt/LQ1EqhN Vai su X

L’appello disperato di Gianni Alemanno, l’ex sindaco di Roma detenuto a Rebibbia: “Stiamo morendo di freddo. Nordio ci dirà di riscaldarci tra noi, visto che siamo accatastati gli uni sugli altri” - facebook.com Vai su Facebook

Gianni Alemanno: "Termosifoni spenti, qui in carcere stiamo morendo di freddo. Il maresciallo Nordio cosa fa?" - In un lungo post, l'ex sindaco ha scritto nel suo aggiornamento del diario di cella: "Siamo giunti al 23 novembre e i termosifoni sono completamente spenti, mentre nevica in tutta Italia e le ... Si legge su today.it

Gianni Alemanno dal carcere: "Termosifoni spenti, stiamo morendo di freddo" - Il racconto delle condizioni nella casa circondariale di Rebibbia: "Radio carcere ci dice che le caldaie sono rotte" ... Riporta romatoday.it

L'allarme dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno da Rebibbia, polemica con Nordio: "Veniteci a salvare" - Gianni Alemanno denuncia il gelo e i disagi a Rebibbia: l'attacco a Nordio per termosifoni rotti, sovraffollamento e le condizioni del carcere ... Scrive virgilio.it