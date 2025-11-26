Gianni Alemanno denuncia le condizioni di Rebibbia | Moriamo di freddo caloriferi spenti e caldaie rotte; agenti nelle nostre stesse condizioni
L'ex sindaco di Roma è in carcere dal 31 dicembre 2024 perché non ha rispettato le prescrizioni grazie alle quali aveva ottenuto di scontare in casa la pena di un anno e 10 mesi a cui era stato condannato nel 2022 per finanziamento illecito e traffico di influenze illecite, nell’inchiesta “Mafia Cap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
