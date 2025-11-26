Giani andò a soccorrere la sua capo del gabinetto multata Scoppia la bufera | Che ci facevano in prefettura?

S'infittisce il giallo dell'infrazione del Codice della strada commessa da Cristina Manetti, ex capo gabinetto del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, proprio il giorno delle elezioni regionali. Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, racconta alcuni ulteriori dettagli riguardante la notizia - già uscita circa un mese fa - della multa comminata a Manetti (e la successiva sospensione della patente) per avere superato in corsia di emergenza diversi autoveicoli fermi in coda sull'A11 dopo essere stata fermata da una pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini Terme. Lo scorso 13 ottobre, ovvero il lunedì della chiusura delle urne e lo scrutinio delle schede elettorali, sarebbe stato il governatore rieletto ad andare " di persona da polizia stradale e Prefetto in sostegno alla sua capo gabinetto oggi assessore alla Cultura ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giani andò a "soccorrere" la sua capo del gabinetto multata. Scoppia la bufera: "Che ci facevano in prefettura?"

Altre letture consigliate

Tra le deleghe del Giani bis anche quella al "diritto alla felicità" - facebook.com Vai su Facebook

Giani andò a "soccorrere" la sua capo del gabinetto multata. Scoppia la bufera: "Che ci facevano in prefettura?" - Cristina Manetti, la cui patente verrà ritirata, era stata fermata il 13 ottobre in corsia d'emergenza dalla polizia stradale: la deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta rivela i dettagli di que ... Come scrive ilgiornale.it

Toscana, tra Giani e Conte abbraccio al fotofinish: “M5S farà la sua parte” - Tre giorni fa era stato da Fratoianni e Bonelli di Avs, giovedì era con 1. Scrive repubblica.it