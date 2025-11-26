Giani andò a soccorrere la sua capo del gabinetto multata | Che ci facevano in prefettura?

S'infittisce il giallo dell'infrazione del Codice della strada commessa da Cristina Manetti, ex capo gabinetto del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, proprio il giorno delle elezioni regionali. Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, racconta alcuni ulteriori dettagli riguardante la notizia - già uscita circa un mese fa - della multa comminata a Manetti (e la successiva sospensione della patente) per avere superato in corsia di emergenza diversi autoveicoli fermi in coda sull'A11 dopo essere stata fermata da una pattuglia della Polizia Stradale di Montecatini Terme. Lo scorso 13 ottobre, ovvero il lunedì della chiusura delle urne e lo scrutinio delle schede elettorali, sarebbe stato il governatore rieletto ad andare " di persona da polizia stradale e Prefetto in sostegno alla sua capo gabinetto oggi assessore alla Cultura ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

