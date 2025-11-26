giallo sulla morte di shpat kasapi la popstar albanese scomparsa a 40 anni

Roma, 26 novembre 2025 – Mondo della musica albanese in lutto per la scomparsa di uno dei suoi idoli. È morto oggi il famoso cantante albanese Shpat Kasapi, aveva appena 40 anni. Le cause del decesso non sono note, anche se la testata Gazetaexpress parla di un infarto risultato fatale. Le circostanze della morte sarebbero comunque poco chiare. Fino al 2013 è stato legato alla modella Afërdita Dreshaj. Ha lasciato un figlio. Chi era. Kasapi, nato a Tetovo una famiglia con forte tradizione musicale che lo ha indirizzato verso la carriera artistica. Dopo diverse presentazioni ai festival per bambini, a 13 anni Kasapi ha vinto il primo premio al Tetovo Bletëzat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

