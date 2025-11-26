Giallo e nero di puglia 2025 | la finale il 28 e 29 novembre a Brindisi

Brindisireport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - “Giallo e Nero di Puglia” è il concorso letterario della città di Brindisi dedicato al genere giallo-noir e organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno del Comune di Brindisi. La finale dell'edizione 2025 si terrà a Brindisi venerdì 28 e sabato 29 novembre presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

